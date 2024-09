Se vince lui può divertirsi se perde non tollera nulla | il ‘Dibu’ Martinez tira uno schiaffo al cameraman dopo Argentina-Colombia | Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilnon balla più. Calciatore estroverso e controverso,la sconfitta contro laper 2-1 – nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio – il portiere dell’Albiceleste Emilianoè stato protagonista in negativo di un brutto gesto. Visibilmente frustato per la partita persa e per i due gol subiti (che non gli hanno consentito di eguagliare il record di Sergio ‘Chiquito’ Romero per il numero di clean-sheet consecutivi), al termine dell’incontro ilha scagliato una manata contro l’attrezzattura delpresente al centro del campo e pronto per riprenderlo sul terreno di gioco. Celebre per atteggiamenti oltre le righe, questa voltaha esagerato. Quando, tutto deve essergli concesso, sfottò compresi. Quando, però, dimostra di nonre, nemmeno una ripresa. Tohle si Emiliano Martínez mohl odpustit.