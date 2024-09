Scontro frontale tra auto e furgone muore vigile del fuoco | era andato da poco in pensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Perugia, 11 settembre 2024 – Tragedia nel pomeriggio, intorno alle 18, nei pressi della località Castello delle Forme, lungo la strada Marscianese. Un terribiletra un’e unha portato a un bilancio tragico: un morto e tre feriti. La vittima è il conducente dell’: Mario Cotogni, 64 anni,deldain. Fino atempo fa lavorava al distaccamento Vvf di Todi. Una notizia che ha sconvolto la grande famiglia dei vigili del: “Il Comando Provinciale dei Vigili deldi Perugia si unisce al dolore della famiglia Cotogni in questo triste momento, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di un collega stimato e benvoluto”, dicono dal corpo. A seguito dell’impatto i tre occupanti delsono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave.