Rosanna Natoli sospesa dal Csm Lei | Ho la coscienza a posto

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - Sì alla sospensione della consigliera laica, eletta in quota FdI,. È quanto ha deciso il plenum del Csm. Sono stati 22 i voti espressi in plenum a favore della sospensione della consigliera laica, e 6 quelli contrari. Due le schede bianche. "Mi ritrovo a subire un procedimento sommario, sulla base di una chiavetta Usb, da parte della procura di Roma. Stigmatizzo fortemente il comportamento della procura di Roma, io voglio rispondere ma voglio che vengano rispettati i termini previsti dal codice di procedura penale. Non accetto un processo sommario", ha detto la consigliera laica, nel corso della riunione del plenum nella quale si è deciso della sua sospensione, ribadendo di ritenere "incompetente territorialmente" la procura della Capitale e lamentando che non sia stato fissato un nuovo interrogatorio.