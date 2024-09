Revocati gli arresti domiciliari a un 53enne di Benevento vietato avvicinarsi alla ex

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale del Riesame di Napoli ha deciso di revocare la misura degliper E.A.,di, tratto in arresto il 26 agosto 2024 per gravi maltrattamenti nei confronti della sua ex convivente. Accogliendo la tesi difensiva presentata dall’avvocato Gerardo Giorgione, il Tribunale ha sostituito la detenzione domiciliare con il divieto di avvicinamentopersona offesa. L’arresto delera avvenuto in flagranza di reato, a seguito di una serie di maltrattamenti culminati nella serata del 26 agosto, quando la vittima, convivente di E.A., aveva subito lesioni tali da richiedere l’intervento medico al pronto soccorso dell’Ospedale San Pio di. L'articologlia undiex proviene da Anteprima24.it.