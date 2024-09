Promozione Fermignanese griffata Pazzaglia Che gran rimonta ha fatto il Villa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Subito gioie e dolori alla prima del campionato di. Gioie a Fermignano, in casa del Vismara, del Tavullia Valfoglia e delSan Martino, mezzo sorriso a Gabicce e visi amari a Lunano, S.Orso e a Pergola. Comunque siamo alla prima e c’è il tempo per confermarsi o per riscattarsi. Vittoria in trasferta per ladi mister Simone. Il 3-0 di Moie è commentato dal dg Silvio Cerpolini: "Siamo contenti per il risultato e soprattutto per la prestazione della prima partita di campionato, anche se ci piace essere equilibrati ed analizzare la gara a 360 gradi. Solo qualche giorno fa dopo la sconfitta casalinga contro il Lunano l’umore era decisamente diverso. Abbiamo giocato una buona gara, contro un team che lo scorso anno è arrivato secondo in campionato e che ha vinto la Coppa Italia, sicuramente frutto di una settimana affrontata nella maniera corretta.