Padre madre e figlia trovati morti Comunità sotto choc | Abbiamo sentito gli spari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Perugia, 11 settembre 2024 – Una vita riservata, quella della famiglia Scoccia, a Fratticiola Selvatica. Al bar della frazione, qualcuno ricorda il marito-, Enrico, per la sua passione venatoria. Ma molti dicono che la coppia, moglie e marito, si vedevano poco o pochissimo in giro. Vero è che l’abitazione nel cui giardino si è consumata la tragedia non è poi vicinissima dalla piazza della frazione, altrettanto vero, però, è che la coppia viveva lì da anni, oltre dieci. A conferma di una riservata esistenza della coppia c’è anche la testimonianza di don Giovanni Yang, il parroco non solo di Fratticiola ma anche delle frazioni limitrofe: Bosco, Colombella, Piccione e Ramazzano. “Non li conoscevo –linea il sacerdote – e ho chiesto anche a qualcuno dei miei parrocchiani ma non mi ha saputo dire nulla su questa famiglia.