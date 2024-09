NASCAR il ‘Round of 16’ dei Playoffs continua per la prima volta da Watkins Glen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Riparte dala lotta per il titolo nellaCup Series 2024 dopo l’avvincente round di Atlanta di settimana scorsa. Da un ‘Superspeedway’ si passa alla storica location che in passato ha accolto anche il Mondiale F1, il penultimo road course della stagionedel Roval di Charlotte che concluderà il Round of 12. Joey Logano è l’unico pilota che può affrontare con serenità l’appuntamento di domenica avendo già un posto certo nella prossima fase dei. Il #22 di Ford e Penske ha questo prezioso vantaggio grazie al sigillo di settimana scorsa in Georgia, una vittoria oltremodo importante davanti alla Chevy Camaro #99 Trackhouse Racing del messicano Daniel Suarez. Occhi puntati alla vigilia su Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), entrambi in crisi ad Atlanta.