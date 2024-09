Narducci La Davis il mio sogno da bambino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Trentacinque anni dopo, la storia in Coppadi Massimilianoè ancora attuale. Istantanea di un gregario capace di sfiorare l’impresa nel febbraio del 1989 a Malmoe contro i giganti svedesi Jonas Svensson e Mikael Pernfors. Fuoriclasse portati al quinto set prima di cedere. Con mezza Italia incollata per ore davanti alla tv. Ex numero 77 del ranking Atp nel 1988, per sette settimane primo giocatore italiano della graduatoria, l’ascolano abita a Imola da 30 anni dove dirige il Tozzona Tennis Park. Con i big Sinner e Musetti non convocati, l’Italia si affiderà a Berrettini e a qualche sorpresa., un po’ come fece Panatta con lei all’epoca. "Le storie di Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli ricordano la mia. Giocatori operai dal grande talento. Lottatori affamati con una bella gavetta alle spalle. La Coppaa Bologna può essere la loro grande occasione".