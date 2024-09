Monza-Inter Inzaghi pensa a un cambio La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Italia è alle spalle: adesso in casasial. Simone, in vista del Brianzeo, prepara i dettagli di formazioni con alcuni cambi. CERTEZZA – Archiviata la lunga pausa per le Nazionali, in casasialla trasferta – la più vicina, esclusa il derby – in casa del. Con alcuni rientri ancora da definire, Simonea come ingabbiare ile vincere la prima partita in trasferta dopo il 2-2 del Marassi contro il Genoa. Il tecnico piacentino, nel corso della pausa, ha lavorato bene con la difesa al completo. Oltre a Sommer in porta, uno dei tre titolari sarà sicuramente Benjamin Pavard. Il francese, molto probabilmente, sarà accompagnato da Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.