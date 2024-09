Maggioranza ‘smina’ cammino ddl Sicurezza ok Fi a detenute madri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (askanews) – Dalle spine dellaesce il tema delle. Non senza difficoltà e all’ultimo miglio, il centrodestra è riuscito a sminare ildel ddl, alla prova del voto alla Camera, togliendo dal campo uno dei temi che avevano visto Fi (in comissione, nei dibattiti estivi e ora in aula) smarcarsi da Fdi e Lega (che però hanno eretto un muro invalicabile). L’impasse doveva essere superata e dopo lunghe trattative, che avevano ‘inchiodato’ parte dei pareri del governo sugli emendamenti, i relatori hanno presentato un testo che di fatto non cambia la sostanza (resta facoltativo e non sarà più obbligatorio il rinvio della pena per le condannate incinte odi figli di età inferiore ad un anno) ma viene aggiunto un monitoraggio annuale sull’attuazione della norma.