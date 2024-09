Lavora ininterrottamente per 100 giorni di fila poi chiede un giorno di malattia e muore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una storia tragica che ha riacceso i riflettori sulla cultura del superlavoro in Cina. Un operaio di 30 anni, dopo averto per 104di, compresi i fine settimana, si è ammalato e poi è morto. Si è dovuto fermare necessariamente solo quando il suo corpo non ha retto più, costringendolo a prendersi undi. Al lavoro però non ci sarebbe più tornato, poiché solo dopo una settimana l’uomo è morto. La triste storia di A’bao Si conosce solo il nome del protagonista di questa brutta storia, A’bao, operaio cinese assunto come imbianchino in una società di costruzioni di Zhejiang. Come riportato dal quotidiano cinese Guangzhou Daily, il 30enne fu assunto nel febbraio del 2023 e da quel momento ha lavoro per tre mesi e mezzo.