L’antitrust avvia un’indagine sui libri scolastici | cosa può cambiare per le famiglie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’autorità garante per il mercato e la concorrenza hatosull’editoria scolastica. Idi testo rappresentano uno dei segmenti a più alto profitto di tutto il settore. Ogni anno fattura oltre un miliardo di euro e riguarda 7 milioni di studenti e le loroe 1 milione di insegnanti, docenti e professori di ogni ordine e grado. Si tratta però di un settore molto particolare, in cui la legge della domanda e dell’offerta non ha un particolare effetto sui prezzi. Idi testo li scelgono infatti i professori e gli insegnanti, li pagano, fatta eccezione per le scuole elementari, i genitori degli studenti, ma li usano i ragazzi. Tre editori inoltre controllano il 70% del mercato.