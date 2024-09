La lungimiranza di Draghi e il grande sonno dei nani politici europei

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Giorgia Meloni ha fatto la sua mossa. Ha telefonato a Mariochiedendogli di incontrarsi nei prossimi giorni a Palazzo Chigi. Sembrerebbe un’apertura meloniana al rapporto sulla crisi di competitività dei paesi dell’Unione Europea, preparato da. Potrebbe sembrare un interessamento alle proposte del suo predecessore. Forse è un modo per facilitare il cammino di Raffaele Fitto contro cui si sono alzate le barricate dei Socialisti, Liberali e Verdi. È il gesto di chi vuole sottolineare che le proposte dell’ex presidente della Banca centrale europea contengono un messaggio ben preciso: l’Europa così come è stata gestita non va bene, bisogna cambiare rotta. Come sesuonasse la stessa sveglia dei Conservatori, dei critici di una politica comunitaria che ha fatto perdere capacità competitiva e produttiva al Continente.