Gruppi di vicinato e associazioni diventano agricoltori

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quella dell’oasi di piazza Castello di Legambiente non è l’unica realtà agricola che caratterizza il territorio monzese. Nonostante l’alto tasso di urbanizzazione e densità abitativa, il capoluogo brianzolo ha visto sviluppare nell’ultimo decennio sempre più orti. In tutto il Comune di Monza è proprietario di 100 orti urbani, di cui 57 gestiti tramite patti di collaborazione con cittadini e, e 43 gestiti direttamente dall’amministrazione comunale (o assegnati a cooperative o enti) per i servizi sociali. Quelli curati tramite patti di collaborazione sono appezzamenti che sorgono in via della Fortuna e in via Ravel nel quartiere Cazzaniga, in via Della Robbia a Cederna, e in via Adda a Sant’Albino.