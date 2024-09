Friuli Doc parlerà anche friulano | calendario eventi

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La trentesima edizioneDoc. E’ molto ampio infatti il ventaglio di appuntamenti in lingua friulana che saranno proposti duranteDoc, tra conferenze, visite guidate, mostre, degustazioni, laboratori per bambini ed adulti, appuntamenti musicali. Gli, organizzati e coordinati dall’ufficio per la lingua friulana del Comune di Udine, in collaborazione con Arlef e Società Filologica Friulana, il Museo Etnografico del, la Biblioteca Civica Joppi, l’AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica FVG), l’Associazione Don Eugenio Blanchini e l’Associazion Sportive Furlane, mapartner storici come Confartigianato-Imprese Udine, Confagricoltura FVG, Coldiretti e Sistema Sosta Mobilità.