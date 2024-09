Dal parquet all’arte dello scrivere Morrocchi tutto l’amore per Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Mai il piede in due staffe, con una granitica coerenza che a volte lo ha reso anche scomodo, sempre mal collocabile. Questo è Roberto, che è già difficile da raccontare: sportivo, politico, amministratore, giornalista, appassionato di Palio e della sua Contrada, ma sempre in una linea ’antipatica’, per chi non se lo può permettere, di assoluto rigore. Eccolo ritratto da Augusto Mattioli nella veste da allenatore, uomo guida per uno sport complicato qual è il basket, dove il millimetro cambia i destini. Il basket di, oltre i meriti sportivi che ahimé non posso valutare in modo profondo per poca conoscenza della materia, ci ricorda gli anni della presidenza, sopratcome è uscito con grande dignità e chiarezza dagli anni bui che questa disciplina ha attraversato nei nostri luoghi.