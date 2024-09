Coppa Sabatini 2024 è Hirschi contro tutti in un percorso esplosivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In una settimana in cui il ciclismo internazionale sarà concentrato perlopiù verso gli Europei in Limburgo, l’Italia inizia a scaldare i motori in vista dell’autunno, che coincide con il Giro di Lombardia. Ma prima, le cosiddette ‘classiche italiane’, che fungono un po’ da preparazione e un po’ per rinverdire l’orgoglio personale con una bella vittoria. La, seconda parte della challenge intitolata ad Alfredo Martini, cercherà di rubare la scena. Una corsa potenzialmente imprevedibile, con numerosi strappetti che renderanno dure le gambe dei numerosi contendenti. Difatti si sale ad altezze tutt’altro che vertiginose, ma parliamo di un, che è affine ai grandi cacciatori di classiche. Tanto è vero che l’ultimo vincitore è un signor corridore come Marc