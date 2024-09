Coppa Davis di sudore e sofferenza | Arnaldi vince in tre ore e 40 minuti e l’Italia batte 2-0 il Brasile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024)diin tre ore e 402-0 ilparte bene in, ma che. Berrettini fa Berrettini masoffre molto più del previsto esolo al tie-break del terzo set contro il brasiliano Monteiro buon giocatore dall’ottimo dritto (circa 76 del ranking). Nonostante l’assenza di Sinner e Musetti, contro ilfinisce 2-0. Si deve ancora giocare il doppio con Bolelli-Vavassori. Inizia Berrettini contra Fonseca, la giovane speranza brasiliana battuta 6-1, 7-6. Il romano sembra in ottima condizione, tiene bene sugli scambi veloci e lunghi, recupera la posizione e raramente Fonseca lo coglie di sorpresa. Nel secondo matchstava procedendo sul velluto: 7-5 e 5-3. Poi, però, l’azzurro è peggiorato. Non che avesse mai giocato bene. Alla fine saranno 52 gli errori gratuiti.