’Closer’ più vicini per cambiare sguardo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Se lo scorso anno davanti alla lente veniva posta la relazione tra uomo e macchina, quest’anno PhMuseum Days decide diottica, investigando il cambio di percezione delle cose, quando guardiamo da una prospettiva diversa. Al via domani e in mostra fino a domenica 15 settembre tra Dumbo e altri luoghi della città, ecco, nuova edizione di questo festival della fotografia creato da PhMuseum Lab, che ha invitato 14 fotografi a trattare il tema con il loro occhio. Sono già visibili due progetti, al momento, e ci portano in via dell’Abbadia, dove le bacheche affissive curate da Cheap ospitano ’Existential Boner’ di Mahalia Taje Giotto, artista trans e non-binary che ha iniziato una documentazione della sua transizione in concomitanza con la terapia ormonale, avvicinando la tradizione di autoritratto del secolo scorso al tempo delle webcam e delle fotocamere interne.