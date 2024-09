Addio Luca Giurato il conduttore tv più amabile Un professionista del sorriso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – È morto all’età di 84 anni, per un infarto fulminante mentre era al mare a Santa Marinella, Roma,, giornalista e storicodella Rai. Esuberante oltre ogni limite, eloquio facile spesso fuori controllo,era diventato simpaticamente famoso soprattutto per le sue gaffe – chissà quanto spontanee e magari qualcuna voluta –. In ogni caso un volto noto della tv italiana, a cominciare dalla Domenica in del 1992-1993 condotta in coppia proprio con Mara Venier che anche quest’anno ne sarà al timone. La conduttrice si è detta affranta dopo aver saputo la notizia: "Lui mi aveva voluta a Domenica in. Lì è nata un’amicizia profonda. Di tante risate, ma anche di tanti momenti profondi dove parlavamo della nostra vita".