7 personaggi Fox Marvel che meritano una seconda chance nel MCU dopo Deadpool & Wolverine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 7Foxcheunanel MCUCi aspettavamo chechiudesse la porta dell’universo Fox. Invece, ha celebrato la Terra-10005 e ha posto le basi perché quel mondo continui a prosperare insieme alla Terra-616/la Sacra Linea Temporale. Sebbene sperassimo in dei camei, il threequel ha alzato la posta in gioco portandoci nel Vuoto prima di dare unapossibilità a Elektra (Jennifer Garner), Blade (Wesley Snipes), Gambit (Channing Tatum) e X-23 (Dafne Keen). È stato davvero speciale, ma ci ha fatto pensare quali altri eroi e cattivi della Terra-10005unapossibilità nel MCU? Questo potrebbe avvenire in un prossimo progetto della Saga del Multiverso (il che sembra più probabile) o anche nel MCU, che si dice sia il piano per questo mondo condivisoAvengers: Secret Wars.