50 Top Pizza World 2024 | vince ‘Pizza Napoletana’ a New York

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiUnaNapoletana di Anthony Mangieri, a New, è la Migliore Pizzeria al mondo delper 50 Top, la più importante e seguita guida di settore al mondo curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Il cambio al vertice è stato annunciato al Teatro Mercadante di Napoli, durante la cerimonia di premiazione presentata da Verónica Zumalacárregui, giornalista e influencer spagnola. Al secondo posto ex aequo la coppia Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli, e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, entrambi primi per 50 TopItalia; sul terzo gradino del podio TheBar on 38th, a Tokyo, guidata da Daniele Cason, numero uno per 50 TopAsia – Pacific; quarta posizione per Confine a Milano, di Francesco Capece e Mario Ventura; al quinto posto Napoli on the Road a Londra, di Michele Pascarella.