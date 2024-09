Temptation Island 2024 settembre l’arrivo dei single tentatori e tentatrici | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 10 settembre 2024) Aè il momento di conoscere lee iche condivideranno questa avventura con i fidanzati e le fidanzate di questa edizione. Scopriamo chi sono.: ledella prima edizione diSulle bianche spiagge nella costa sud – occidentale della Sardegna a S. Margherita di Pula è arrivato il momento deidella prima edizione didi. Il loro arrivo non passa inosservato conquistando dapprima l’attenzione dei fidanzati visto che le prime a scendere in spiaggia sono le. Antonio dopo averle osservate non ha dubbi: «a prima vista sono tutte bellissime ragazze mi ha colpito Silvie», mentre Alfred nota Sofia. Poi è la volta di Fabio che sceglie Valery, mentre Michele fa il nome di Silvia.