Sfilate di New York | è tempo di “rewatch fashion”

(Di martedì 10 settembre 2024) C’era una volta l’America. Non l’America di Walt Whitman, che abbraccia gli spazi infiniti della prateria, ma quella che ci ha regalato il denim e la felpa con cappuccio, ormai onnipresenti come un caffè di Starbucks (che, nel frat, ha colonizzato ogni angolo del pianeta, persino dove il caffè non sanno cosa sia). Parliamo della moda che ha liberato l’uomo dai lacci e lacciuoli del passato, donandoci la benedizione del casual – il grande sogno americano. Ma oggi, dopo aver globalizzato la t-shirt bianca e i pantaloni da jogging, qualcosa di strano sta accadendo: l’America sta colonizzando sé stessa. Avete capito bene. Per leprimavera estate 2025 di New, la moda americana ha deciso di dare un’occhiata al passato e prendersi qualche lezione dai suoi vecchi maestri. Norman Norell, Pauline Trigére, Claire McCardell.