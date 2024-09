Renato Vallanzasca è in gravi condizioni di salute | anche per la Procura generale va trasferito in un luogo di cura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La sua “condizione di demenza” è “accertata” per questo “c’è incompatibilità conclamata con la detenzione in carcere“.per ladi Milano,deve lasciare il carcere per essereundi, in detenzione domiciliare, date ledi. È “il momento di modificare la condizione di detenzione, da eseguire nella struttura assistenziale” per malati di Alzheimer e demenza “che ha dato disponibilità”, ha detto il sostitutotoreGiuseppe De Benedetto nell’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, alla quale ha partecipato lo stesso. La decisione arriverà nei prossimi giorni.