MotoGP Francesco Bagnaia | Prenderò multe a ogni gara come Jordan ma non userò la radio

(Di martedì 10 settembre 2024) Ieriè stato il più veloce nella giornata di test andata in scena al Misano World Circuit Marco Simoncelli all’indomani del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale. Buone indicazioni per Pecco, in vista del secondo appuntamento previsto sul tracciato romagnolo (20-22 settembre) e soprattutto per il prosieguo di una corsa al titolo sempre più incandescente. “Ho lavorato parecchio in vista del 2025. Non ho provato la nuova carena, l’hanno provata Martin e Bastianini e loro erano contenti. Io ero molto concentrato su altre cose, perché la nostra moto ha ancora bisogno di migliorare su alcune cose. Purtroppo sono cose che non possiamo utilizzare quest’anno, perché hanno bisogno di essere sviluppate ancora un po’, e parlo dal punto di vista elettronico.