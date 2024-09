Memorial Pantani 2024 | programma orari percorso tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Siamo entrati nel finale della stagionee a settembre sono tantissime le corse in Italia. Questa settimana, oltre al Campionato Europeo che comincerà domani in Belgio, si svolgeranno gare come il Giro di Toscana e la Coppa Sabatini e sabato da Cesena a Cesenatico ci sarà la 21a edizione delMarcoSi partirà da Cesena per arrivare a Cesenatico dopo 195.4 chilometri e oltre 2500 metri di dislivello. Dopo la salita di Carpineta (5.6 km al 3.9%) si entrerà nel circuito e verrà affrontata per cinque volte l’ascesa di Diolaguardia (8.3 km al 3.6% e ultimi 650 metri all’8.2%). A 40 km dall’arrivo si uscirà dal circuito e la strada sarà completamente pianeggiante verso il traguardo finale di Cesenatico.