Malore fatale durante una consegna | Lorenzo Morello muore sotto gli occhi dei passanti

(Di martedì 10 settembre 2024) Era uscito di casa all’alba del 10 settembre, come tante altre volte, per iniziare la sua giornata di lavoro. Ma quando, intorno a mezzogiorno, si apprestava a effettuare una commissione, si è improvvisamente accasciato a terraglidei, che hanno subito chiamato i soccorsi. Purtroppo per, 60 anni e dipendente di una ditta di San Giorgio in Bosco (Padova), non c’è stato niente da fare. L’uomo è morto mentre si trovava a Bussolengo (Verona) per effettuare una commissione. Leggi anche: Andrea e Sara dispersi sul Monte Bianco: ritrovati i corpi, la drammatica conferma Sul posto è subito arrivato il personale del 118, insieme ai carabinieri. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, il sessantenne non ce l’ha fatta. Ai sanitari non è restato altro che constatarne l’avvenuto decesso.