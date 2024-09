Ho coniato io il termine braccetto | la rivelazione clamorosa del tecnico

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 10 settembre 2024) L’allenatore ha voluto esprimere la sua ‘paternità’ suloramai popolare, ecco cos’ha detto a tal proposito. In un mondo in continua evoluzione, anche il calcio continua a cambiare in modo costante. Le novità sono all’ordine del giorno, sia per quanto riguarda le varie competizioni italiane, che per quelle europee o mondiali. Ma questo meraviglioso sport non cambia solo nella sua forma, cambia anche nella sua struttura, nella tecnica e nella tattica. I giocatori imparano, sono sempre più completi e preparati, anche se a volte manca quell’aspetto legato allo spirito del gioco praticato per strada da piccoli, con gli amici. Le squadre continuano a sperimentare, ma spesso si adeguano alle altre, o addirittura le copiano.