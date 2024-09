Forlì Sbardella pensa positivo | Girone duro ci sta partire così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Tanto tuonò che non piovve: Ci si aspettava, almeno stando alle intenzioni del suo mister, unpirotecnico e invece ne è venuto fuori un pareggio casalingo a reti bianche, contro una Sammaurese confermatasi ancora una volta un ostacolo difficile da superare per i galletti biancorossi. "È stata una partita diversa dal match in Coppa Italia col Ravenna – analizza comunque in tutta serenità Luca, esperto difensore arrivato in estate dalla Sambenedettese –. Contro una squadra ben chiusa e brava a difendersi a mio avviso abbiamo disputato una buona partita anche se, ovviamente, dobbiamo senz’altro migliorare". Sul livello delaggiunge: "Ogni partita di questosarà complicata e ogni avversario presenta difficoltà diverse. Le sconfitte subite da Ravenna e Piacenza e il pareggio della Pistoiese lo testimoniano".