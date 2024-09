F1 Aston Martin ufficializza l’accordo con Adrian Newey Contratto faraonico per il genio britannico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) La notizia era ormai nota da settimane, ma quest’oggi è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale deltrae l’. Il, in uscita da Red Bull dopo 18 anni strepitosi, ha accettato dunque la proposta di Lawrence Stroll (dopo diversi contatti con Ferrari e altre squadre) lanciandosi in un nuovo progetto ambizioso con l’obiettivo di proiettare la scuderia inglese al vertice della Formula Uno in vista della rivoluzione del regolamento tecnico prevista nel 2026. Il 65enne ricoprirà il ruolo di Managing Technical Partner e diventerà azionista dell’Aramco Formula One Team, dopo aver firmato unpluriennale (non è stata comunicata la durata del, ma alcune indiscrezioni parlano di 100 milioni di dollari in 3 anni).