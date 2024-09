È morto James Earl Jones Oscar alla carriera e voce di Darth Vader e Mufasa

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) L’attorea 93 anni, era ladiin Guerre stellari e dine Il re leone e uno dei pochi a fare il grande slam dei premi (EGOT) È, premiodinella saga di Guerre stellari / Star Wars e dine Il re leone. Il grande attore aveva 93 anni e si è spento nella sua casa di Dutchess County, nello stato di New York.era uno dei pochi attori ad aver fatto il grande slam dei premi, l’EGOT (ovvero aver vinto Emmy, Grammy,, Tony). A parte l’onorario del 2012 era stato candidato come miglior attore protagonista nel 1971 con Per salire più in basso (per il quale vinse un Golden Globe come miglior promessa maschile).