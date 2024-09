Cade e rischia di annegare Grave bimba di due anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Si trova ricoverata in rianimazione, con prognosi riservata, la bambina che ieri mattina hato diin una piscina a Foiano della Chiana. Le sue condizioni sono gravi. Acalle 10.30 in una sorta di agriturismo in loclaità Pozzo, la frazione principale della città del carnevale. Quel che è accaduto è ancora da ricostruire nei contorni ma il filo degli eventi pare chiaro. La famiglia, di origini israeliana, stava trascorrendo la giornata di vacanza a bordo piscina. La piccola stava giocando con altri bambini insieme al nonno quando si è allontanata con i suoi piccoli passi. Scatta il panico. Il nonno non la trova e chiede aiuto ai genitori: il padre dopo un rapido sopralluogo la vede in acqua dove la profondità sfiora i due metri. La bambina, caduta in piscina, stavando di affogare.