Battiti Live Elisabetta Gregoraci svela finalmente la verità sul suo addio

(Di martedì 10 settembre 2024) Per ben sette edizioniha condottoinsieme ad Alan Palmieri, poi quest’anno il programma musicale di Radio Norba è passato nelle mani di Ilary Blasi e Alvin. I rumor su un possibile passaggio di testimone hanno iniziato a circolare lo scorso febbraio e laospite a Tv Talk ha commentato: “Se mi sento di dare dei consigli a Ilary? Oddio, inio non ho avuto nessuna conferma su quello che dite, quindi non posso dire altro rispetto a questa situazione“. A luglio poiha ammesso di non aver visto nemmeno una puntata della nuova edizione dello show che ha condotto per sette anni: “No, nessuna, emotivamente non ce l’ho fatta. Però per me è stata un’esperienza bellissima, piena di successi e record. Ho così tanti bei ricordi legati a quel programma.