Atalanta Cuadrado scalda i motori | domenica contro la Fiorentina sarà ex di turno

(Di martedì 10 settembre 2024) Bergamo, 10 settembre 2024 – Dalla prossima partita internalaore 15 al Gewiss Stadium) l’avrà una soluzione tattica in più: la velocità, l’effervescenza e l’esperienza di Juan Guillermo. Il 36enne esterno colombiano, arrivato due settimane fa a parametro zero, convocato subitol’Inter ma rimasto in panchina, ha approfittato della sosta per le nazionali per lavorare sulla condizione atletica, dopo un 2024 in cui non ha visto il campo in conseguenza dell’infortunio al ginocchio che ha frenato la sua ultima stagione all’Inter, limitandola a sole 12 presenze.