XTERRA Dolomiti di Brenta Trail | chiusa l’ottava edizione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Successo perdicon un exploit di atleti e di pubblico. Tanti i turisti accorsi per incitare i 900 runners provenienti da 32 nazioni sulle rive del Lago più Bello d’Italia. Il Lago di Molveno è ritenuto un traguardo ormai iconico nel mondo delrunning. E anche quest’anno, come da previsioni,diha trovato i suoi re e le sue regine. Un tempo amico e temperature miti anche in quota hanno propiziato una gara combattuta su tutte le distanze, come ci si aspetta da un evento del genere. Una cornice straordinaria che fin dal primo anno richiama atleti di livello internazionale.