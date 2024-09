Viareggio muore in incidente sospetto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 11.00 Un uomo di 47 anni, di origine algerina, è morto all'ospedale Versilia dove era stato ricoverato nella serata di ieri in condizioni gravi. L'uomo era stato investito da un'auto, che si è subito dileguata, in via Coppino a. La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti che l'avevano trovata priva di conoscenza e avevano chiamato i soccorsi. Secondo gli inquirenti la persona alla guida potrebbe aver diretto intenzionalmente l'auto contro la vittima con la volontà di ucciderla.