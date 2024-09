Valencia CF | il Valencia convoca Rafa Mir a Paterna prima di prendere una decisione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 9 settembre 2024) 2024-09-09 11:38:19 Giorni caldissimi per il calcio iberico! El Valenza ha citatoMir questo lunedì alle 11:00 del mattino alle città sportiva daper conoscere la sua versione dei fatti per la quale è in libertà provvisoria accusato di presunta violenza sessuale. Il calciatore delè arrivato alla guida dell’auto della marca che sponsorizza il club, accompagnato dal padre, agli impianti di allenamento della squadra. Un’ora, il calciatore aveva parlato per lavolta attraverso un comunicato ufficiale diffuso attraverso il suo profilo ufficiale sul social X, ex Twitter. Il giocatore ha manifestato la sua “innocenza” rispetto ai fatti per i quali è accusato e ha espresso la sua “scuse profonde e sincere”all’allenatore Ruben Barajaai compagni e alla società, per “aver rigorosamente mancato di rispetto” degli orari del regime interno alla squadra.