Un grande esordio Il Grifone cala il tris

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un avvio di ripresa da incorniciare, con tre gol in pochi minuti, e il Grosseto chiude la pratica Orvietana dopo un primo tempo di studio. E’ stata una "prima" di campionato all’insegna del "biancorosso" quella giocata ieri tra il Grosseto e l’Orvietana. Tutte e due le squadre sono state eliminate nel primo turno di Coppa Italia (Livorno e Foligno) e sul terreno dello stadio "Zecchini" si affrontano cercando un riscatto presentando schieramenti con tante novità. I biancorossi locali con mister Gianni Di Meglio in panchina (il tecnico Roberto Malotti è squalificato) cercano i tre punti all’da regalare al pubblico amico; i biancorossi "rupestri", allenati da Antonio Rizzolo, si presentano in Maremma decisi a non perdere. Tra i locali, a sorpresa, il bomber Marzierli, da tempo infortunato, non era presente neppure in panchina.