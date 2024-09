Trump-Harris i nuovi sondaggi sono una doccia gelata Ecco per chi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mentre, a meno di due mesi dal voto, si alzano i toni della campagna elettorale per la Casa Bianca, dagli Usa arrivanoche cambiano ancora una volta la situazione. Dopo l’ubriacatura pro, seguita alla nomina della Vicepresidente al posto di Joe Biden e al Congresso dei Dem a Chicago, che avevano visto un’impennata della candidata democratica nele rilevazioni degli istituti, ora una fonte fra le più autorevoli, il New York Times, segnala un nuovo “ribaltone”:sarebbe tornato in vantaggio per il 48% dei consensi contro il 47% della. Una differenza minima che lascia tutto aperto in vista del voto, ma che indica un cambiamento del clima complessivo fra gli americani. Come è noto, la partita si giocherà soprattutto negli Stati in bilico, quelli decisivi per l’elezione del nuovo inquilino della Casa Bianca.