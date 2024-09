Tra mea culpa e solite ricette ecco l’Agenda Draghi per l’Europa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il rapporto sulla competitività presentato da Marioin Europa parte da un presupposto condivisibile: “L’unico modo per diventare più produttiva è checambi radicalmente”. Ma poi nelle circa 170 proposte che suggerisce, l’ex premier ed ex banchiere infila un po’ tutto e il contrario di tutto. Accanto alla transizione green c’è il sostegno al nucleare. Accanto al rafforzamento dello stato sociale europeo c’è l’esigenza di maggiori investimenti comuni nella difesa. Partiamo dalle risorse.chiede al800 miliardi di investimenti annui “Il fabbisogno finanziario necessario all’Ue per raggiungere i suoi obiettivi è enorme”, si legge nel rapporto. “Sono necessari almeno 750-800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi annui, secondo le ultime stime della Commissione, pari al 4,4-4,7% del Pil dell’Ue nel 2023.