Sanità e pensioni | le sfide della manovra 2025 tra vincoli europei e richieste interne

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2024) Con l'avvicinarsi, il governo Meloni si trova davanti a una serie di decisioni cruciali. Tra i temi più caldi spiccano lee la, settori che richiedono risorse significative ma che devono essere gestiti all'interno delle rigide regole fiscali imposte dall'Unione Europea. Mentre il governo cerca di bilanciare gli investimenti, la premier Giorgia Meloni e il suo team si trovano a fronteggiarepolitiche e finanziarie sempre più pressanti.Due miliardi per la, ma sono sufficienti?Una delle prioritàè la, per cui si prevede un investimento di due miliardi di euro. Tuttavia, questa cifra potrebbe rivelarsi insufficiente per sostenere un sistema che, negli ultimi anni, ha mostrato evidenti segni di difficoltà.