Ripartenza con sciopero lunedì 9 settembre | mezzi Atm a rischio a Milano Orari e fasce di garanzia per metro tram e bus

(Di lunedì 9 settembre 2024)– La settimana delladopo le ferie estive (le scuole inizieranno a riprendere le lezioni da mercoledì) si apre con probabili disagi per chi si sposta usando ipubblici. La causa è lodel trasporto pubblico locale proclamato per oggi a livello nazionale dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Per quanto riguarda, Atm comunica che lopotrebbe avere conseguenze sulle linee del trasporto urbano -e bus - dalle 18 fino al termine del servizio. Possibili anche stop di alcune linee dalle 19.30 a fine servizio. Lediinvece sono come sempre dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12.30 alle 15.29.