Prof e bidelli in ritiro | Due giorni al santuario per fare squadra

(Di lunedì 9 settembre 2024) CHIUSI DELLA VERNA (Arezzo) Sono inda stamani, come unadi calcio prima del campionato. A radunarsi è invece una scuola intera che, come si dice in gergo aziendale, fa team building, ossia rinforza lo spirito di gruppo. L’istituto Rita Levi-Montalcini di Lucignano, in provincia di Arezzo, che da oggi si ritrova aldella Verna conessori,e personale amministrativo per duedi incontri e riflessioni sulla scuola. L’adesione è stata totale: sono oltre 110 coloro che sono partiti alla volta del luogo sacro dove San Francesco ricevette le stimmate ottocento anni fa. L’idea è di Cristiano Rossi, preside-musicista che fa parte anche di una band rock: per il terzo anno di fila ha organizzato un’iniziativa unica a livello nazionale.