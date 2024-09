Non solo droni Anche i missili iraniani sarebbero arrivati in Russia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lo sforzo bellico russo trova nuovo giovamento dagli arsenali. Ad affermarlo sono alcuni funzionari ucraini, che riportano la notizia dell’arrivo di più di duecentobalistici a corto raggio “Fath-360” in un porto russo del Mar Caspio durante la scorsa settimana. Questiavrebbero una gittata di centoventichilometri e secondo i funzionari ucraini essi saranno probabilmente impiegati, accanto alle loitering munitions Shahed a loro volta prodotte in Iran, per colpire sia le infrastrutture e le città settentrionali vicine al confine che le posizioni delle truppe e gli obiettivi militari lungo la linea del fronte; in questo modo, le forze di Mosca potrebbero sfruttare equipaggiamenti più avanzati (come ad esempio lo pseudo-ipersonico Kinzhal) per colpire bersagli siti più all’interno dell’Ucraina.