Non è vero che secondo la CNN Kamala Harris ha mentito per 113 volte in un’intervista

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato su X un post in cui si legge che «nella sua intervista alla CNN di 37 minuti,ha113una analisi tecnica della stessa CNN». La notizia è falsa. Non esistedi 37 minuti della CNN a, vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratica alle prossime elezioni presidenziali, in cui la stessa emittente statunitense ha verificato chehaper 113. La CNN ha invece esaminato, con un articolo di fact-checking pubblicato il 23 agosto 2024, quattro affermazioni cheha fatto nel corso del suo discorso (durato poco meno di 40 minuti) del 22 agosto 2024 alla Convention nazionale democratica, con cui ha accettato ufficialmente la nomination presidenziale del partito alle elezioni di novembre.