Michael Keaton ringrazia Tim Burton per Batman | I fan non mi volevano ma lui fu irremovibile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 9 settembre 2024)hato Timper aver creduto in lui all’inizio della carriera, affidandogli l’importante ruolo di, nonostante le iniziali rimostranze dei fan; all’epoca infatti,veniva da Beetlejuice, sempre diretto da, ed era conosciuto principalmente per ruoli da commedia. L’attore ha anche ipotizzato che senza Timforse oggi non ci sarebbe il MCU e i film supereroistici come li conosciamo.in una scena diCome riporta Cbr l’attore Premio Oscar ha raccontato l’aneddoto nel corso della cerimonia di consegna della stella onoraria sulla Walk Of Fame di Hollywood, dedicata proprio all’iconico regista, svoltasi a inizio settembre 2024 “Ha detto a tutti che voleva me per il ruolo; mi ha fatto avere il copione e mi ha chiesto cosa ne pensassi.