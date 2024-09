Me ne vado via tra 50 anni | Striscia la Notizia quelle strane voci su Ezio Greggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Saranno Nino Frassica e Michelle Hunziker i conduttori della prima parte della nuova edizione dila, il tg satirico in onda su Canale 5 a partire dal 23 settembre. A dare lo scoop Dagospia, secondo cui tra i conduttori della prossima edizione non ci dovrebbe essere più. Unache ha fatto molto discutere e che ha costretto il diretto interessato a intervenire. Rispondendo a una curiosità di un suo follower su Instagram, infatti, il noto conduttore ha smentito tutto in modo ironico: “Sì, me nevia tra 50”. La versione diè stata confermata anche da DavideMaggio.