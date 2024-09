Maria Rosaria Boccia le dichiarazioni dell’ex marito | Sangiuliano stia attento…

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’exdi, ex amanteministro della Cultura Gennaro, ha rilasciatopiuttosto forti riguardo alla vicenda che ha portato alle dimissioni del titolare del Mic. Durante un’intervista al programma televisivo ‘4 di Sera’, ha espresso una chiara presa di distanza dalla sua ex moglie, riferendosi a lei come “signora, non dottoressa”. E ha ribadito più volte il desiderio di rimanere lontano da lei. Ha raccontato di aver trascorso consolo un anno di matrimonio, descrivendo quell’anno come “più che sufficiente” e sottolineando che il divorzio è ancora in corso dopo oltre dieci anni di separazione.