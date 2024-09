LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa ha problemi tecnici in dubbio lo spareggio con Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

15.15 Incrocio molto ravvicinato, attenzione! Solo 50 metri, ma NZ ha la precedenza essendo mure a dritta. 15.14 Buon guadagno di Patriot verso il lato sinistro, 115 metri di ritardo. 15.13 New Zealand è un'altra barca che quando parte bene, poi è molto difficile andare a riprenderla. 15.12 Patriot sconta subito la penalità ed ha già 140 metri di ritardo. 15.12 New Zealand stravince la partenza e si prende il lato sinistro. American Magic costretta a procedere verso destra. 15.11 American Magic riesce a sollevarsi sui foil, ma dovrà scontare 75 metri di penalità . 15.10 C'è sempre pochissimo vento. 15.09 New Zealand entra da sinistra nella zona di pre-partenza. American Magic è caduta dal foil, supera il boundary e incassa una penalità . 15.